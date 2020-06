Serie A e “quarantena soft”: il nodo si potrebbe sciogliere oggi – SM

La Serie A ormai è prossima alla ripartenza, ma resta il nodo della quarantena in caso di un calciatore positivo. Il nodo potrebbe però essere sciolto nella giornata di oggi

La Serie A è sempre più vicina alla ripartenza, ma sulla ripresa del massimo campionato resta sempre l’incognita della quarantena in caso di nuovo positivo. La FIGC e il Comitato Tecnico Scientifico hanno stabilito una “quarantena soft”, ma questa decisione va in contrasto col decreto ancora in vigore che imporrebbe la quarantena collettiva anche in caso di una singola positività. Secondo “Sport Mediaset” però il nodo potrebbe essere sciolto in giornata con un “ok” definitivo.