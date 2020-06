Calciomercato, Uefa fissa deadline: il giorno dopo le liste per le Coppe

All’interno del comunicato sul Fair Play Finanziario, la Uefa ha anche parlato di data limite per il calciomercato e la registrazione dei giocatori per le Coppe

DETTAGLI – La Uefa parla specificatamente di termine del calciomercato e della registrazione della fase a gironi delle competizioni per club in un messaggio su Twitter. Lo stesso anche nella nota pubblicata sul proprio sito. Qui si legge. “Il termine ultimo per la registrazione dei giocatori alla fase a gironi delle competizioni per club UEFA 2020/21 è stato fissato al 6 ottobre 2020. Di conseguenza, il Comitato Esecutivo UEFA ha invitato tutte le federazioni affiliate ad adottare una data finale compatibile per la prossima finestra di trasferimento estiva, con questa data fissata al 5 ottobre 2020“.