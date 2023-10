Inter difesa impenetrabile! E in trasferta nessuno come loro in Europa – TS

L’Inter torna ad essere prima in classifica in Serie A, mantenendo anche il miglior attacco (Lautaro Martinez capocannoniere a 11 gol) e la miglior difesa. Proprio su quest’ultimo punto si sofferma il collega Stefano Pasquino su Tuttosport, sottolineando un primato in Europa.

GLI UNICI IN TRASFERTA – L’Inter ha cominciato molto bene la nuova stagione, ripartendo soprattutto dalla difesa, fin qui impenetrabile. Sono solo cinque i gol subiti fin qui in Serie A, ma il dato che sorprende più di tutti riguarda i gol in trasferta. Nessuno nei grandi tornei d’Europa ha ancora la porta inviolata lontano da casa (sabato è caduto il muro dell’Arsenal, che ha pareggiato 2-2 il derby col Chelsea a Stamford Bridge). L’Inter, prima dello 0-3 al Torino, ha vinto 0-4 contro la Salernitana, 0-1 con l’Empoli e 0-2 col Cagliari.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino