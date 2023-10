Dumfries, allarme stanchezza? I retroscena da Appiano Gentile – CdS

L’Inter deve fare attenzione: le Nazionali hanno prosciugato troppe energie ad alcuni nerazzurri. Secondo Corriere dello Sport uno di questi è Dumfries. Le ultime da Appiano Gentile.

STANCHEZZA – Simone Inzaghi, come tanti altri allenatori di grandi club, non può che maledire la pausa per le Nazionali e il fittissimo calendario dell’Inter. Nella trasferta di Torino il tecnico piacentino avrebbe voluto mettere in atto altre scelte tecniche, anche in vista degli impegni successivi con Salisburgo e Roma. Questo, però, non è stato reso possibile anche dalle condizioni fisiche e psicologiche di alcuni Nazionali reduci da tanti minuti in campo. È il caso, per esempio, di Alexis Sanchez, spremuto dal Cile per 180′ ma anche di Denzel Dumfries. L’Olanda non ha fatto a meno del centrocampista, al contrario di quanto ha dovuto fare Inzaghi nel primo tempo contro il Torino. Dumfries è entrato, poi, nella seconda frazione di gioco ed è risultato determinante per sbloccare il match. Il Corriere dello Sport informa sulle condizioni del calciatore dell’Inter, che non sono esattamente delle migliori. Secondo il quotidiano sportivo, infatti, quello visto ieri mattina ad Appiano Gentile, all’indomani della trasferta di Torino, era un Dumfries stanco e sfinito. Nonostante non abbiamo giocato per tutti i 90′.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania