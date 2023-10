Inter-Salisburgo, nuova chance per Frattesi? Inzaghi ne cambia altri quattro – TS

Frattesi potrebbe giocarsi un’altra chance importante in Inter-Salisburgo, dove secondo Tuttosport, Simone Inzaghi effettuerà altri quattro cambi, rispettando una “regola” mantenuta fin qui per ogni partita di UEFA Champions League.

SOLITI QUATTRO CAMBI – Simone Inzaghi ne cambierà altri quattro anche in Inter-Salisburgo? Il tecnico nerazzurro, infatti, nelle prime due partite del girone di Champions League contro Real Sociedad e Benfica ha sempre cambiato quattro uomini nella formazione di partenza rispetto all’undici schierato nella gara precedente di campionato. Ovviamente rispetto alla partita di Torino, le prime due novità saranno Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries. Il primo è rimasto in panchina per tutto il tempo, mentre l’olandese è entrato nel secondo tempo risultando anche decisivo con un assist. Anche Carlos Augusto potrebbe essere inserito a sinistra, per far rifiatare Federico Dimarco. Anche Davide Frattesi si candida come quarto cambio. Entrato molto bene a Torino al posto di Nicolò Barella. Proprio il cagliaritano potrebbe rifiatare con la conferma ovviamente di Hakan Calhanoglu in regia e Henrikh Mkhitaryan mezzala sinistra.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini