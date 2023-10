Dumfries, che impatto! L’olandese non soffre la concorrenza

Il giorno dopo Torino-Inter è tempo di riflessioni, in vista dei prossimi impegni che aspettano la squadra nerazzurra, per capire cosa migliorare ed evidenziare i punti di forza. Merita, dunque, menzione particolare la straordinaria prestazione di Denzel Dumfries.

IMPATTO SUL MATCH – Dumfries è entrato in campo al 57′ di Torino-Inter al posto di uno spento Pavard cambiando, letteralmente, la partita. Pochi secondo dal suo ingresso in campo e subito una giocata decisiva: dribbling su Ricardo Rodriguez, e assist perfetto per Thuram che segna il gol del vantaggio. Gioca il resto della gara a ritmi molto alti dando un importante contributo sia in fase offensiva che in fase difensiva.

Prova eccellente per l’esterno olandese, l’ennesima fin’ora in stagione.

AVVIO DI STAGIONE – Fino ad oggi Dumfries ha generato più reti di tutti i difensori ed esterni del campionato di Serie A, ben 2 goal e 2 assist. In campo europeo è dietro solo a Frimpong, Trippier e Diego Rico.

Questo rappresenta, sicuramente, l’inizio di stagione più positivo per l’esterno olandese, tenendo conto che anche con l’Olanda ha messo il suo zampino con 3 assist nelle ultime 4 partite.

CONCORRENZA E RINNOVO – Se l’anno scorso è stato oggetto di diverse critiche, ora si può affermare che Dumfries è diventato titolare inamovibile dell’Inter e della nazionale olandese. In estate è arrivato Cuadrado a fargli concorrenza sulla fascia destra e, forse, proprio la presenza del colombiano ha fatto accendere in Denzel la voglia di dimostrare il proprio valore in campo. Nei prossimi giorni, verrà intavolata la trattativa per discutere il rinnovo di contratto, tanto voluto e meritato fino ad oggi dall’esterno olandese.