Inter-Salisburgo, molteplici ballottaggi: probabile formazione – CdS

Inzaghi ha ancora un giorno per riflettere sui suoi dubbi di formazione. ll Corriere dello Sport aggiorna sui ballottaggi del tecnico per Inter-Salisburgo.

PROBABILE FORMAZIONE – Archiviata la pratica Torino l’Inter è pronta a tornare in campo per la sfida di Champions League di domani sera. Il match contro il Salisburgo, però, lascia ancora dei dubbi a Simone Inzaghi, che riflette sulle sue rotazioni. Secondo quanto emerge dal Corriere dello Sport è molto probabile che, rispetto alla formazione vista nell’ultima trasferta in campionato, in Inter-Salisburgo l’allenatore piacentino possa cambiare quattro o cinque calciatori. Fra i ballottaggi ancora in corso nella testa di Inzaghi c’è quello al centro della difesa: i protagonisti sono Acerbi e De Vrij. A centrocampo l’altra indecisione riguarda Dimarco e Carlos Augusto sulla fascia sinistra. Anche se il primo pare in vantaggio sul secondo. Resta, poi, il dubbio principale: la coppia d’attacco. Non è escluso che Inzaghi per la sfida di Champions League scelga alla fine di proseguire con Marcus Thuram affiancato a Lautaro Martinez. Di seguito il punto sulla probabile formazione nerazzurra per Inter-Salisburgo.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania