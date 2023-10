Inter, a San Siro l’ennesimo sold out! Che numeri con Salisburgo e Roma – TS

I tifosi dell’Inter confermano anche in questa stagione la vicinanza alla propria squadra del cuore, come accaduto sempre in questa stagione e in quella passata. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, contro Salisburgo e Roma (prossime due partite in casa), San Siro registrerà ancora una volta sold-out.

IL PIENONE – San Siro si prepara all’ennesimo sold out, per la sfida tra Inter e Salisburgo valida per i gironi di UEFA Champions League. Contro gli austriaci lo stadio nerazzurro sarà tutto esaurito, ad eccezione del settore ospiti, con circa 1000 tifosi austriaci al seguito della propria squadra. Sarà lo stesso anche nella prossima sfida casalinga, cioè quella contro la Roma. D’altronde i numeri non mentono: Inter-Monza ha registrato 72.509 spettatori, la gara con la Fiorentina 73.739, il derby addirittura 75.571, il Sassuolo 70.864 ed infine, per quanto riguarda il campionato, c’erano ben 74.072 persone sugli spalti contro il Bologna. Solo la sfida contro il Benfica ha dunque ospitato meno di 70 mila sostenitori alla Scala del calcio, con 66.573 tagliandi venduti. Un’arma in più per i ragazzi di Inzaghi, che affronteranno un avversario che di certo attraversa un momento particolare e non semplice.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna