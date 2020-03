Inter contraria alla Lega. Domani Assemblea dura, ma la decisione… – Sky

Andrea Paventi, in collegamento con gli studi di “Sky Sport” da Appiano Gentile, ha commentato le ore caldissime con lo scontro tra l’Inter e la Lega Serie A per la questione legata ai calendari per l’emergenza Coronavirus

DISTANZA – Andrea Paventi fa il punto sullo scontro Inter-Lega Serie A: «La posizione della società nerazzurra è molto critica, lo ha fatto capire Beppe Marotta negli scorsi giorni e lo ha espresso Steven Zhang con un post diretto sull’operato di Paolo Dal Pino con cui c’è una distanza siderale. Marotta domani sarà a Roma a far capire che la linea dell’Inter è contraria ai recuperi che saranno messi in atto. Sarà un’assemblea di posizioni contrastanti».

L’INDAGINE – Prosegue Paventi: «Le parole di Steven Zhang hanno scosso anche la procura federale. La Figc ha aperto un’indagine, sono stati usati dei termini che meritano un approfondimento. Il termine “pagliaccio” è sicuramente uno di quelli messi in evidenza. Il Presidente ha una percezione che va oltre ai confini nazionali, è stato sempre molto sensibile sulla questione Coronavirus con la Cina. Tutto è figlio di un momento e di una gestione che all’Inter non è piaciuta. La sensazione è che i nerazzurri, pur avendo una posizione contraria, si atterrano alle decisioni democratiche dell’Assemblea. Accetteranno queste decisioni pur rimanendo contraria».

Fonte: Andrea Paventi – Sky Sport.