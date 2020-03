Curva Nord Inter: “Ipocrisia e servilismo, orgogliosi di Steven Zhang”

Condividi questo articolo

Tramite un post su Facebook, la Curva Nord ha commentato lo sfogo di Steven Zhang, presidente dell’Inter, contro Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A: “Ipocrisia dilagante, orgogliosi del nostro Presidente”

ONORE AL PRESIDENTE – La Curva Nord si fa sentire e commenta lo svogo di Steven Zhang, presidente dell’Inter, contro Paolo Dal Pino. Ecco il contenuto del post su Facebook: “Finalmente un presidente che dice le cose come stanno. L’ipocrisia dilagante peggio del virus ed il servilismo verso i soliti ipocriti che vogliono vincere a tutti i costi per una volta è servita. Finalmente anche a livello dirigenziale si sentono parole che mettono in secondo piano il business e al centro i valori. Speriamo sia la volta buona che il mondo del calcio italiano si svegli e prenda esempio. Non può esser sempre e solo una questione di vincere a tutti i costi o di ricavi e profitti. Onore a Zhang, orgogliosi del nostro Presidente”.