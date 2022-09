Inter-Bayern Monaco, parte vendita libera biglietti di Champions League

È partita la vendita libera dei biglietti per assistere a San Siro a Inter-Bayern Monaco, prima giornata del gruppo C di Champions League.

BIGLIETTI – A seguire il comunicato ufficiale del club nerazzurro sulla parte sa della vendita libera dei biglietti per assistere San Siro a Inter-Bayern Monaco, prima giornata del gruppo C di Champions League, in programma mercoledì 7 settembre alle ore 21. “I biglietti della singola partita contro il Bayern Monaco sono acquistabili dalle ore 12.00 di oggi, giovedì 1 settembre, solo online su Inter.it/tickets a partire da 40 Euro. Dal giorno successivo, venerdì 2 settembre, saranno acquistabili anche nei punti vendita San Siro Stadio, Inter Store Milano e nei punti vendita del circuito Vivaticket“.

CHAMPIONS LEAGUE PACK – “Alcune disponibilità restano in vendita nel pacchetto di tre partite, acquistabile da tutti i tifosi in vendita libera senza limitazioni, fino ad esaurimento disponibilità. Per chi vuole risparmiare rispetto all’acquisto dei 3 biglietti singoli e assicurarsi anche il big match contro il Barcellona e la sfida con il Viktoria Plzen, penultima del girone“.

DOVE ACQUISTARE – “I pacchetti Group Stage Champions League sono in vendita esclusivamente on-line su inter.it/championspack, con scelta del posto direttamente sulla pianta dello stadio e senza commissioni“.

SERVIZIO CLIENTI INTER – “Per informazioni e assistenza è possibile contattare il servizio clienti FC Internazionale Milano, scrivendo tramite la pagina inter.it/contattaci o telefonando al numero 02.82942000 da lunedì a venerdì (9.00-13.00 | 14.00-18.00)“.

Fonte: Inter.it