Acerbi all’Inter, il no di Zhang inguaia anche Inzaghi! C’è un retroscena − SI

Acerbi all’Inter rimane ancora una pista da non scartare. Inzaghi ha bisogno del centrale ex Lazio e lo ha richiesto espressamente anche alla società (vedi focus). Zhang al momento dice no ma c’è un retroscena che inguaia il tecnico

RETROSCENA − Francesco Acerbi all’Inter è un caso. Zhang continua a rifiutare categoricamente l’arrivo del centrale della Lazio. Al momento, non c’è stata nessuna apertura nonostante il pressing forte di Simone Inzaghi. Come riporta Sportitalia, c’è però un retroscena non di poco conto che inguaia lo stesso tecnico nerazzurro. Inzaghi, infatti, avrebbe dato parola allo stesso calciatore sul suo arrivo all’Inter. Dunque, il non riuscire a prenderlo metterebbe l’allenatore in una evidente situazione di imbarazzo