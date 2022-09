Inter, 2 nomi per la difesa. Preferenza Inzaghi chiara, ma manca ancora ok

Due nomi per rinforzare e completare la retroguardia dell’Inter di Simone Inzaghi, alla ricerca di un difensore centrale.

DIFESA – Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, c’è ancora attesa su Francesco Acerbi in casa Inter. Non ci sarebbe ancora l’ok per tesserarlo. Ci sarebbe in difesa la possibilità anche di tornare su Zagadou. L’ex Borussia Dortmund è svincolato e quindi potrebbe arrivare anche da domani. La preferenza di Simone Inzaghi però l’avrebbe comunicata e detta in tutti i modi e in ogni occasione per il difensore della Lazio. Il tecnico nerazzurro conosce molto bene il centrale italiano. L’accordo praticamente ci sarebbe e la formula sarebbe quella che vorrebbe della società meneghina. Da vedere se arriverà l’ok nelle ultime ore.

Fonte: Sky Sport 24