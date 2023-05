Inter, andamento dei prestiti: Radu annaspa, Agoumé nei guai

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Arriva un solo gol, che porta la firma di Facundo Colidio col Tigre. In Italia Eddie Salcedo si gode la promozione col Genoa, mentre in Francia sono momenti difficili per Ionut Radu e Lucien Agoumé.

RIEPILOGO PRESTITI – Si avvicina il termine della stagione per molti giocatori dell’Inter attualmente in prestito in altre realtà. In Serie A si prospettano altre settimane di sofferenza per la Salernitana di Lorenzo Pirola. La sconfitta con l’Empoli tiene i campani a +8 sulla zona retrocessione, insufficienti per dormire sonni tranquilli a quattro partite dalla fine. Esulta invece Eddie Salcedo: il Genoa è ufficialmente promosso, dopo un solo anno di Serie B. Dovranno invece sudare ancora Sebastiano Esposito e Marco Pompetti: Bari e Südtirol disputeranno i playoff per salire in A. Brutte notizie invece dalla Francia, dove mancano quattro turni alla fine. L’Auxerre di Ionut Radu impatta sul Clermont (1-1) e rimane ad appena +2 sul quartultimo posto (il primo a retrocedere). Manca invece solo la matematica per il Troyes di Lucien Agoumé: la sconfitta casalinga col PSG (1-3) conferma il penultimo posto, esattamente dodici punti sotto la zona salvezza. Arrivano infine buone nuove dall’Argentina: nel 2-2 tra Tigre e Newell’s Old Boys Facundo Colidio trova il secondo gol stagionale in campionato, trasformando il rigore del momentaneo 1-1.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Sassuolo-Bologna 1-1: squalificato

STEFANO SENSI (C) – Torino-Monza 1-1: in panchina, subentra al 78′

VALENTINO LAZARO (C) – Torino-Monza 1-1: titolare, sostituito all’82’

MARTIN SATRIANO (A) – Empoli-Salernitana 2-1: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Torino-Monza 1-1:

LORENZO PIROLA (D) – Empoli-Salernitana 2-1: titolare, sostituito all’intervallo

ANDREI RADU (P) – Auxerre-Clermont 1-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol subito

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Troyes-PSG 1-3: titolare, sostituito al 67′

FILIP STANKOVIC (P) – RKC-Volendam 4-1: titolare, 90′ in campo, 4 gol subiti

GAETANO ORISTANIO (A) – RKC-Volendam 4-1: titolare, sostituito al 75′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Ajax-AZ 0-0: in panchina

SAMUELE MULATTIERI (A) – Pisa-Frosinone 1-3: indisponibile per infortunio

GIOVANNI FABBIAN (C) – Reggina-Como 2-1: titolare, 90′ in campo

GABRIEL BRAZAO (P) – Palermo-SPAL 2-1: in panchina

MARCO POMPETTI (C) – Ternana-Südtirol 0-1: in panchina

EDDIE SALCEDO (A) – Genoa-Ascoli 2-1: in panchina

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Modena-Bari 1-1: titolare, sostituito al 61′

DARIAN MALES (C) – Basilea-Zurigo 0-2: titolare, 90′ in campo

FACUNDO COLIDIO (A) – Tigre-Newell’s Old Boys 2-2: titolare, 90′ in campo, 1 gol