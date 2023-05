Inter più in forma, Pioli con una mossa già vista: derby vicino – CdS

Tra 24 ore andrà in scena Milan-Inter, primo atto della semifinale di UEFA Champions League. I nerazzurri ci arrivano più in forma, ma Stefano Pioli ha in mente una mossa che potrebbe mettere in crisi Inzaghi, come riporta il Corriere dello Sport

IN AVVICINAMENTO – Il Corriere dello Sport riporta come, a un giorno dal derby di Milano valido per l’andata della semifinale di Champions League, siano i nerazzurri ad essere favoriti. La squadra di Simone Inzaghi negli ultimi due anni ha un bilancio favorevole per quanto riguarda le stracittadine – su 7 incontri 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.- In più, la squadra di Inzaghi arriva a questa partita con 5 vittorie di fila, condite da 15 gol e da tre doppiette consecutive di Lautaro Martinez. Infine, l’assenza di Rafael Leao nei rossoneri potrebbe creare qualche grattacapo a Pioli, che dovrà decidere come sostituirlo al meglio. Molto della sfida si deciderà a centrocampo, con Bennacer che avrà il compito di schermare il lavoro in regia di Brozovic o Calhanoglu, come già fatto con Lobotka nella sfida contro il Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi