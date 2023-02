Inter, altre due prima del Porto: sfide da vincere per acquistare sicurezza

Questa sera l’Inter scende in campo a Marassi. Sabato invece l’impegno contro l’Udinese, prima della super sfida di Champions League contro il Porto.

DUE TEST PRIMA DELLA CHAMPIONS – L’Inter di Simone Inzaghi, dopo la vittoria nel derby, torna in campo questa sera contro la Sampdoria. Sfida da non sottovalutare per i nerazzurri, che nonostante la distanza di 16 punti dal primo posto, hanno da difendere una seconda piazza ma soprattutto il posto Champions. Dopo la trasferta di questa sera, sabato a San Siro è attesa l’Udinese, altra partita importante, data anche la sconfitta dell’andata. Dopo questi due impegni di campionato, Brozovic e compagni torneranno a essere impegnati in campo europeo. Il 22 febbraio a San Siro arriva il Porto, nell’andata degli ottavi di finale. Ecco perché le precedenti sfide di campionato non vanno sottovalutate, ma anzi devono essere utilizzate per arrivare all’impegno europeo nel migliore dei modi. Il mese di febbraio è partito nel migliore dei modi, con le vittorie contro Atalanta e Milan. Se Inzaghi vuole continuare su questa squadra, sarà importante arrivare alla sfida contro i portoghesi con 6 punti in queste due partite di campionato. Febbraio si chiuderà poi con la trasferta al Dall’Ara del 26 febbraio, altro appuntamento da non fallire.