Brambati: «Inter, l’organico è migliore di Inzaghi! In Champions League…»

Massimo Brambati, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’Inter e del possibile percorso in Champions League dei nerazzurri

CONTINUITA’ – Queste le parole di Brambati. L’ex calciatore non risparmia una frecciata a Simone Inzaghi: «Inter avanti in Champions League? L’organico sì, non l’allenatore. Io quando esamino le squadre dico “è più forte l’organico o l’allenatore?”. Ad esempio per me Conte è meglio dell’organico del Tottenham. Secondo me, con Inzaghi, l’organico è più forte dell’allenatore.