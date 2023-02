Esposito, quale futuro per lui? Al Bari partenza a razzo! Ritorno possibile

Sebastiano Esposito potrebbe essere tornato a splendere. L’ottimo avvio con il Bari lascia ben sperare i tifosi dell’Inter in vista del prossimo anno

TALENTO DA NON SPRECARE – Quello di Sebastiano Esposito. L’attaccante di proprietà dell’Inter ha sempre avuto un talento indiscusso, che ha lasciato intravedere anche nelle sue uscite con la prima squadra. I tifosi ricordano bene il rigore guadagnatosi contro il Borussia Dortmund nella stagione 2019-2020. Oltre a ciò, quell’anno anche il primo e unico gol con la maglia nerazzurra in Serie A. La speranza è che quello contro il Genoa non sia l’unica rete di Esposito con la maglia nerazzurra. Il giocatore classe 2002 negli anni ha girato l’Italia e l’Europa. Spal, Venezia, poi Basilea e Anderlecht. Solo sprazzi di luce, ma poca continuità. Da gennaio il trasferimento a Bari, con un avvio sprint. Sono già due le reti in due partite per l’attaccante, che punta a continuare su questa strada e trovare la costanza che spesso gli è mancata nella sua carriera. Il tempo è ancora dalla sua, visti i soli 20 anni, ma è ora di dare una svolta alla sua carriera. L’esperienza con il club pugliese potrebbe valergli il ritorno all’Inter il prossimo anno, ma è tutto nelle sue mani.