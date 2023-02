Di Gennaro: «Inter, organico da campionato e coppe! Occasione Inzaghi»

Antonio Di Gennaro ha parlato dell’Inter, impegnata questa sera al “Marassi” contro la Sampdoria di Stankovic. Il focus dell’ex calciatore è sulle possibilità in Champions League della squadra di Inzaghi

POSSIBILITA’ – Questa l’opinione di Di Gennaro a proposito dell’Inter: «L’organico dell’Inter può avere la possibilità giostrarsi bene sia in campionato che in Coppa. E tra i più forti del campionato italiano. Se poi ritornano in condizione giocatori come Lukaku, come Brozovic ha molte varietà. Può competere. Nelle coppe Inzaghi riesce sempre a fare ottime cose. Adesso ha un’occasione importante: la squadra da un punto di vista fisico e tecnico ha trovato una quadratura. La vedo favorita».