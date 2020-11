Il Napoli stende la Roma con facilità: 4-0! Inter sorride: secondo posto

Gennaro Gattuso Napoli

Il Napoli sconfigge la Roma nel posticipo della nona giornata di Serie A. Un 4-0 senza storie, con Insigne che omaggia Maradona nel migliore dei modi. Sorride l’Inter, che cementa il secondo posto.

INESORABILE – Il Napoli sconfigge 4-0 la Roma nel posticipo domenicale di Serie A. Una gara senza storie e senza patemi per gli uomini di Gennaro Gattuso, nella gara disputata nel segno di Diego Armando Maradona. Il vantaggio arriva alla mezz’ora del primo tempo, e porta la firma di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro pennella una punizione perfetta da posizione defilata sulla destra: un tiro che si infila sul primo palo di Antonio Mirante. Un gol meraviglioso, che a maggior ragione Insigne dedica a Maradona. Nell’esultanza corre infatti a baciare una maglia del Diez lanciatagli dalla panchina. Il primo tempo si chiude sull’1-0, poi nella ripresa il Napoli dilaga. La Roma è davvero poca cosa nonostante il ritorno di Edin Dzeko: appena 1 tiro prodotto verso la porta di Alex Meret. Al 65′ arriva il raddoppio, con un bel rasoterra mancino di Fabian Ruiz da fuori area. E all’81’ arriva il tris, a firma di Dries Mertens, che stacca ancor di più le reti di Maradona col Napoli. Nel finale c’è poi gloria anche per Matteo Politano: l’ex Inter prova l’azione personale e, grazie a una serie di rimpalli fortunosi, si trova a tu per tu con Mirante. L’attaccante azzurro si toglie lo sfizio di dribblare anche il portiere, prima di depositare in rete. Una vittoria che fa sorridere anche l’Inter, che rimane seconda in classifica.