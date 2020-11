Inter, per le ultime due di Champions League serve lo spirito di agosto

Antonio Conte SPAL-Inter

L’Inter si gioca un pezzo importante della sua stagione nelle prossime due di Champions League. Ecco cosa serve contro Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk.

PERCORSO – L’Inter si è complicata non poco il percorso in Champions League. Non solo con la prova incolore contro il Real Madrid, nel ritorno a San Siro. Ma anche e soprattutto per i pareggi con Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk. Due sfide che avrebbero potuto produrre sei comodi e meritati punti, anziché i due raccolti. Che sono anche gli unici due punti con cui l’Inter si presenta alle ultime partite del gruppo B. Un percorso (parola di moda nel mondo nerazzurro) molto, troppo controverso. Ma nulla è ancora perduto.

CONVINZIONE – Nel calcio solo la matematica permette di tracciare giudizi definitivi. E con due gare ancora da giocare, l’Inter non può abbandonare la speranza di qualificarsi agli ottavi di Champions League. Certo, per farlo servono assolutamente sei punti, oltre ad una serie di altri incastri. Ma le premesse dopo la vittoria di Sassuolo sono positive. Antonio Conte ha ricostituito l’impianto tattico che conferisce maggiori garanzie, ai singoli e alla squadra. Ora, per avere la meglio su Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk serve qualcosa di più.

SPIRITO – Ossia serve lo spirito incarnato dai nerazzurri nella fase finale di Europa League, dagli ottavi alle semifinali di agosto. Contro Getafe, ma soprattutto contro Bayer Leverkusen e (proprio) Shakhtar Donetsk, l’Inter ha dominato psicologicamente le partite. Senza mai subire cali, nemmeno nei momenti di maggiore difficoltà. Che, proprio grazie all’applicazione totale di tutti gli undici in campo, sono stati pochi: il rigore contro il Getafe, e il momentaneo 2-1 del Leverkusen. In questa Champions League l’Inter ha già pagato dazio ad errori e disattenzioni: nei prossimi 180 minuti non sono più concessi.