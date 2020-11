Borussia Monchengladbach-Inter, cambia la diretta TV Mediaset della sfida

Diretta TV LIVE streaming

Borussia Monchengladbach-Inter subisce un cambio per quanto riguarda il programma della diretta TV. La partita, inizialmente prevista su Canale 5 e Sky Sport, adesso andrà in onda soltanto sulla pay TV satellitare: Mediaset cambia la scelta.

NUOVA MODIFICA – A metà ottobre Mediaset aveva annunciato le partite della fase a gironi di Champions League in diretta TV (vedi articolo). Inter e Juventus erano state divise, con tre volte i nerazzurri e tre volte i bianconeri. Atalanta e Lazio, invece, non avevano nessun passaggio in chiaro diventando così esclusiva di Sky Sport. Martedì scorso, però, c’era già stata una prima modifica, con Lazio-Zenit trasmessa su Canale 5 al posto di Juventus-Ferencvaros. Ora c’è un nuovo cambio: martedì alle ore 21, sempre su Canale 5, andrà Atalanta-Midtjylland anziché Borussia Monchengladbach-Inter. La sfida dei nerazzurri sarà trasmessa soltanto da Sky Sport.