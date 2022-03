Iervolino: «Inter-Salernitana? La squadra sta bene. A San Siro vogliamo…»

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha parlato ai margini dell’evento ‘Amici dei bambini‘. Il patron ha risposto anche alla domanda sul match di domani sera a San Siro contro l’Inter

PRESUPPOSTI − Così il presidente Iervolino: «La squadra sta bene, ho sentito Walter Sabatini. Sono motivati, la temperatura dei tifosi a Salerno è molto alta e speriamo di fare una bella gara a San Siro contro l’Inter. La Lega non è il posto migliore per trovare coesione, il sistema calcio va riformulata, via i personalismi e dentro i rapporti di insieme dando efficientamento ai diritti in primis. Stiamo patendo qualcosa che non va, ma spero con il nuovo presidente si possa prendere il calcio italiano per portarlo lassù, dove merita».