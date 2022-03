Superlega, l’Inter si tira fuori dal progetto? L’indiscrezione dalla Spagna

Da pochissime ore è ripreso il dibattitto sul progetto della Superlega. L’Inter, che inizialmente aveva dato il suo consenso per farne parte, si sarebbe tirata indietro definitivamente

SVINCOLO − Un club si svincola dal progetto della Superlega: è l’Inter. Il club nerazzurro, come riporta Cadena Cope dalla Spagna, si sarebbe tirato indietro dal prestigioso ma discutibile progetto. Creatura nata su idea di Andrea Agnelli insieme ai patron di Real Madrid e Barcellona, Florentino Perez e Joan Laporta. Ovviamente, non tutto è ancora ufficiale. Nelle ultime ore, il presidente della Juventus aveva ribadito la non scomparsa della Superlega (vedi articolo) con la replica stizzita del numero della Uefa Alexander Ceferin (vedi articolo).