Ibrahimovic: «Milan? Non sono preoccupato! Rientro e cambia la musica»

Zlatan Ibrahimovic, nel corso di una lunga intervista concessa a SportMediaset, ha parlato del suo rientro in campo col Milan e degli obiettivi per il prosieguo della stagione

OBIETTIVI – Queste le parole di Ibrahimovic: «Sto bene, sono rientrato in gruppo. Voglio rientrare bene. Non vado in campo per beneficenza, vado in campo per portare i risultati. Altrimenti non è una sfida per me. Devo fare la differenza. Milan? E un momento non top adesso, ma basta poco per cambiare. Se posso fare qualcosa lo faccio. Adesso cambia la musica quando rientro. Ho tanta voglia, sono 7/8 mesi che sono fuori. Se non hai voglia non devi essere qui. Milan? Abbiamo dimostrato che con il collettivo puoi vincere. Non sono preoccupato, sono momenti. Fa parte del campionato. Siamo stati bene per tanto tempo, ma adesso è il momento di dimostrare chi siamo»