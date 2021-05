Handanovic è pronto a superare Walter Zenga per numero di presenze, in Serie A, con la maglia dell’Inter. Ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere

DUE VOLTE NELLA STORIA – Samir Handanovic, tra poche ore, entrerà nella storia dell’Inter da due porte principali. È il capitano dell’Inter che torna ad alzare un trofeo dopo la Coppa Italia del maggio 2011. Contro l’Udinese, poi, supererà Walter Zenga (fermo a quota 328) per numero di presenze in Serie A con la maglia nerazzurra.

BALLOTTAGGIO – Come riporta il “Corriere dello Sport”, in un articolo a firma di Pietro Guadagno, regna un minimo di incertezza per il titolare di oggi, nella gara contro i friulani. Radu è in rampa di lancio, dopo le apparizioni contro Roma e Sampdoria. Ma anche Daniele Padelli, che ha il contratto in scadenza (e il futuro già scritto) vuole salutare l’Inter sul campo, magari a partita in corso.

SCENARI – Zenga resta ancora in vetta alla graduatoria dei portieri dell’Inter con più presenze tra tutte le competizioni (473, ad Handanovic servirebbero altri 84 gettoni per raggiungerlo). Sul futuro del portiere sloveno, che compirà 37 anni in estate, restano però diversi dubbi. Il club non ha lasciato filtrare i propri piani in merito, ed è probabile che Handanovic resti il titolare dell’Inter anche nella prossima stagione. Con l’addio di Padelli, e Radu che chiede spazio, la griglia dei portieri potrebbe essere rivoluzionata. E il club nerazzurro dovrà decidere come impostare la transizione verso il futuro (vedi articolo).

