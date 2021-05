Volpi sarà l’arbitro di Inter-Udinese, partita della trentottesima giornata di Serie A 2020-2021 in programma alle ore 15. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Arezzo, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



NIENTE PRECEDENTI – Inter-Udinese sarà la prima partita per Manuel Volpi come arbitro dei nerazzurri. Il direttore di gara della sezione di Arezzo, classe ’88, oggi tocca la sua decima presenza in Serie A: due nel 2018-2019, tre nel 2019-2020 e altre quattro in questa stagione. C’è una particolarità, ed è legata all’Udinese: dei nove precedenti nel massimo campionato ben cinque sono coi friulani, con cui oggi toccherà quota sei. In stagione ha diretto la formazione di Luca Gotti nella sconfitta per 1-0 a Verona (27 settembre), nello 0-2 interno col Benevento (23 dicembre) e nella vittoria per 1-0 sulla Fiorentina (28 febbraio). L’Inter trova il terzo debutto del mese, dopo Alessandro Prontera (a Crotone) e Giovanni Ayroldi (con la Sampdoria).