Radu torna in Inter-Udinese? Meriterebbe altri minuti, ma c’è un ostacolo

Inter-Udinese è l’ultima partita della stagione. Quindi l’ultima possibilità per Radu di giocare qualche minuto. Conte glieli concederà?

SPAZIO AL SECONDO – Dopo aver matematicamente vinto lo scudetto Conte ha dato spazio a tutti gli elementi della rosa. Ivi compreso Radu, il secondo portiere che non aveva avuto nemmeno un minuto di gioco, nemmeno in Coppa Italia. Una mossa per certi versi a sorpresa, soprattutto per il cambio a fine primo tempo di Inter-Sampdoria. Poi il numero 97 ha giocato titolare contro la Roma, per poi tornare in panchina contro la Juventus. Quindi nell’unico match percepito come vero di questo periodo. Un messaggio chiaro, sul suo status e sulle idee di Conte. Cosa succederà con l’Udinese?

ULTIMA OCCASIONE – L’ultima stagionale non è certo una gara probante o di cartello. Ma l’ultima passerella ha comunque un senso. Radu potrebbe dimostrare le sue qualità, cosa sempre utile per un portiere che prima delle apparizioni in maglia Inter non giocava dal 2019. Un modo per riprendere confidenza col ruolo e mettersi in mostra. Oltre che un premio finale per un anno vissuto in panchina. C’è però un ostacolo a questo ultimo sogno del giovane rumeno.

QUESTIONE DI STATUS – Handanovic è il capitano dell’Inter. Ha appena vinto lo scudetto e raggiunto Zenga come presenze. Lo status dello sloveno è ormai di livello assoluto. Si può panchinare un giocatore così proprio nel giorno in cui si celebra la vittoria della “sua” squadra? Va bene che alzi solo il trofeo a fine partita? Dovrà giocare da titolare? Si potrà sostituirlo? La situazione non è di lettura così semplice. E l’unica a pagarla davvero potrebbe essere Radu.