Cesari – ex arbitro e attuale moviolista per ‘Sport Mediaset’ – a “Pressing Serie A” su Italia 1 analizza gli episodi da moviola di Juventus-Inter, selezionandone addirittura sei, di cui la metà frutto di decisioni sbagliate che hanno condizionato la partita. Uno “pro-Inter” e due contro

ERRORI E DOMANDE – Lunghissimo intervento di Graziano Cesari sulle polemiche arbitrali di Juventus-Inter: «Tanti episodi di una partita arbitrata malissimo da Gianpaolo Calvarese, giudizio assolutamente insufficiente per li. Primo episodio: Matteo Darmian abbandona sempre la visuale del pallone e si interessa solo di fermare Giorgio Chiellini, quindi rigore giusto. Ingenuità palese di Darmian, al di là di quello che si tuffa. Secondo episodio: Matthijs de Ligt colpisce il tallone di Lautaro Martinez e, anche se è involontario, va punito con il rigore perché è una scorrettezza in area. Terzo episodio: cartellino giallo assolutamente insensato a Rodrigo Bentancur! Per dare credibilità a questa decisione dev’essere immediato il cartellino rosso dopo il giallo, invece Calvarese non sa cosa fare e non si capisce che tipo di indicazione gli abbiano dato. Quarto episodio: la presunta spinta di Romelu Lukaku a Chiellini che non c’è, ma perché fischiare prima che Lautaro Martinez faccia questo gol meraviglioso? Gol assolutamente regolare! Quinto episodio: altro presunto fallo di Lukaku a Chiellini, che se lo perde e non gli abbandona mai la maglia, come si fa ad annullare questo gol? Regolarissimo! Sesto episodio: Ivan Perisic corre in maniera regolare quando Juan Cuadrado allarga la gamba per agganciarsi alle sue, non è rigore! Mi sono posto tre domande: perché il guardalinee che ha visto tutto non interviene? Perché Massimiliano Irrati al VAR non lo richiama al display? Perché Calvarese non richiede le immagini in un momento così importante della partita? Poi trovo ingiusto che Daniele Orsato non possa arbitrare l’Inter perché da tre anni c’è un veto per l’episodio di Miralem Pjanic». Questo il giudizio di Cesari su Juventus-Inter, abbastanza critico su Calvarese come già anticipato da noi nell’immediato post-partita (vedi moviola).