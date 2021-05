Padelli, passerella finale in Inter-Udinese? Ultima da nerazzurro

Daniele Padelli, terzo portiere dell’Inter, non ha ancora accumulato un minuto di gioco in questa stagione. A differenza di Ionut Radu, in campo nelle sfide contro Sampdoria e Roma. Ecco dunque che la sfida contro l’Udinese (a cui si unirà il prossimo anno, vedi articolo), può essere la sua passerella finale.

GARA D’ADDIO – Daniele Padelli – per chiunque frequenti i social e abbia visto il suo video virale della festa Scudetto – è un tifoso interista, oltre che il terzo portiere dell’Inter. Ecco perché, la partita contro l’Udinese valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A potrebbe diventare una passerella finale per lui. Prima, appunto, di riunirsi ai friulani dopo otto anni, a partire dalla prossima stagione. Va detto: difficile che il portiere possa partire da titolare. Specialmente perché, lo sappiamo, Antonio Conte non regala nulla a nessuno.

PRIMA E ULTIMA – In ogni caso, è lecito pensare che a Daniele Padelli possano essere concessi dei minuti di gioco, magari nel finale, in Inter-Udinese. Un’occasione anche per far scattare – formalmente – il numero delle presenze in campionato da zero a una. Un gesto simbolico, nella stagione in cui i nerazzurri sono diventati per la diciannovesima volta campioni d’Italia. La prima presenza stagionale e l’ultima di sempre con la squadra. Chissà, dunque, se a Padelli sarà concessa la sua personalissima passerella finale.