Lautaro Martinez, l’agente incontra Real e Atletico Madrid! C’è l’offerta

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, molto informato sulle cose che riguardano le squadre di Madrid, l’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, avrebbe incontrato in settimana Atletico Madrid e Real Madrid. I blancos avrebbero fatto l’offerta più alta. I dettagli

INCONTRO – L’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, ha incontrato in settimana Atletico Madrid e Real Madrid. Lo riporta il quotidiano iberico Marca, chiarendo che un trasferimento di questo calibro, in questo momento, non è affatto semplice da completare. Lautaro ha più volte ribadito di sentirsi coccolato a Milano, e le due big di Madrid non sarebbero le uniche ad aver messo il mirino sul ‘Toro’.

LE CIFRE – Concorrenza, volontà del ‘Toro’ e dell’Inter rappresentano ostacoli apparentemente insormontabili. Secondo Marca, infatti, l’Atletico rimane piuttosto defilato rispetto al Real Madrid, che avrebbe invece presentato un’offerta da 90 milioni di euro totali (60 più la quota del cartellino di Hakimi ancora da versare), più 9 milioni netti di ingaggio a stagione per Lautaro Martinez.

DETTAGLI – Marca basa le sue indiscrezioni, su un possibile trasferimento di Lautaro Martinez, tenendo conto dei problemi economici dell’Inter, che potrebbe essere costretta a cedere almeno un big in estate. C’è da considerare, inoltre, che il primo nome sul taccuino del Real Madrid è quello di Erling Haaland. L’Inter, poi, dovrebbe girare il 10% della futura rivendita al Racing Avellaneda, che ha cresciuto e svezzato Lautaro Martinez.

Fonte: Marca – José Felix Diaz