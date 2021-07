Hakimi subito in gol e dimentica l’Inter: «Felice di essere al PSG»

Hakimi è il grande sacrificato della stagione dell’Inter, con il suo passaggio al PSG avvenuto nelle scorse settimane. Oggi il marocchino ha debuttato in amichevole segnando l’unico gol contro l’Orléans. Intervistato dai canali ufficiali del club francese ha descritto la sua gioia per essere tornato in campo.

INTER ALLE SPALLE – Achraf Hakimi ha deciso l’amichevole fra PSG e Orléans, dopo aver saltato la precedente perché positivo: «Sono felice di essere tornato a giocare e di aver superato il COVID-19. Sto ritrovando il ritmo gradualmente, e sto iniziando a conoscere i miei compagni. Sono contento per la vittoria e per aver aiutato la squadra. Mi sento bene, sono stato accolto molto bene e sono contento di essere qui. Il Trophée des Champions? Ci prepariamo, dobbiamo accelerare il ritmo. Le sensazioni sono buone, abbiamo ancora una settimana per arrivare pronti alla prima partita ufficiale. In più si assegna subito un titolo».

Fonte: PSG.fr