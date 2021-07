Keita, l’Inter accelera? Spinta dal giocatore, possibile cambio formula

Keita resta uno dei nomi validi per l’attacco dell’Inter, dopo il prestito nel 2018-2019. Foot Mercato in Francia dà la possibilità come concreta, anche per la volontà del giocatore.

DI RIENTRO? – Keita Baldé Diao ha già giocato all’Inter nella stagione 2018-2019. Lì era in prestito dal Monaco, stavolta potrebbe tornare ma a titolo definitivo. Sébastien Denis, giornalista del sito Foot Mercato, parla di trasferimento più che possibile. Questo anche per la volontà del giocatore, che vuole lasciare il club monegasco. Simone Inzaghi lo apprezza e lo ha già allenato alla Lazio, ha interesse a riaverlo a disposizione. L’opzione Keita può subire un’accelerata a breve.