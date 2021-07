Vidal e Sanchez viaggiano in coppia: l’Inter li attende per chiarire il futuro

Vidal e Sanchez ancora non sanno se ci sarà ancora l’Inter nel loro futuro. La coppia cilena tornerà a Milano nelle prossime ore. Solo dopo inizieranno i discorsi per decidere insieme le nuove condizioni contrattuali e/o le basi della separazione

INTER CILENA – Trattare a distanza non è mai facile. Soprattutto durante il periodo di vacanza. Il futuro di Arturo Vidal e Alexis Sanchez all’Inter è in bilico da tempo (vedi articolo). Ma finalmente si potrà discutere faccia a faccia. I due cileni sono attesi a Milano nelle prossime ore, dopo Romelu Lukaku (vedi focus). Lunedì mattina Vidal e Sanchez rimetteranno piede ad Appiano Gentile per mettersi a disposizione di Simone Inzaghi ma senza la certezza di restare. Tra l’addio con rescissione contrattuale (e buonuscita) e la permanenza con adeguamento contrattuale (e taglio dell’ingaggio) possono svilupparsi altre ipotesi. Magari diverse tra loro: uno rimane e l’altro va via? In ogni caso, l’Inter spera di ritrovare due calciatori disposti a capire la situazione societaria. Trovare l’accordo a metà strada, con due profili di questo spessore, non dovrebbe essere più complicato delle situazioni già affrontate nelle ultime settimane (da Joao Mario a Radja Nainggolan, ad esempio). Quale futuro per i cileni Vidal e Sanchez all’Inter?