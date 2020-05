Guidolin: “Ripartenza calcio, bello ma la vedo difficile. Conte all’Inter…”

Francesco Guidolin, ex tecnico – fra le altre – dell’Udinese – ha parlato al portale calciotoday.it di una possibile ripartenza del campionato di calcio italiano e ha valutato l’operato fin qui di Antonio Conte all’Inter.

RIPARTENZA DIFFICILE – Nonostante si continui a discutere con sempre più insistenza di ripartire con il campionato di calcio, Francesco Guidolin non crede che questo sia facilmente possibile: «Sarebbe bello ripartire, ma c’è bisogno che tutto sia in perfetta sicurezza e non so se ci sia la possibilità dal momento che ci sono troppe variabili. La vedo difficile, però speriamo che nelle prossime due settimane la curva epidemiologica continui ad abbassarsi in modo da poter lavorare con tutte le attenzioni necessarie per permettere la ripartenza. Altrimenti meglio chiudere qui come ha fatto la Francia e pensare alla prossima stagione».

PARTENZA POSITIVA – Guidolin ha poi commentato l’operato di sue due colleghi, ovvero Maurizio Sarri e Antonio Conte che, al primo anno rispettivamente di Juventus e Inter, hanno mostrato tutte le loro qualità svolgendo fin qui un ottimo lavoro: «Sarri e Conte al primo anno di Juventus e Inter hanno saputo tirare fuori gioco, risultati, credibilità e mentalità. Non sono cose scontate. Se si riparte però vedo favorita la Juventus per lo scudetto».

FONTE: calciotoday.it – Giampietro Quintiliano