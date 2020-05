Rummenigge: “Felici per ripresa Bundesliga. In questo modo…”

Karl-Heinz Rummenigge – attuale Amministratore Delegato del Bayern Monaco ed ex giocatore dell’Inter – ha parlato ai microfoni di kicker.de della ripartenza della Bundesliga dopo l’emergenza Coronavirus (vedi articolo).

RIPRESA – Differentemente da quanto successo già in Francia e in Olanda, dove i campionati in corso sono ufficialmente stati conclusi, in Germania la Bundesliga è pronta a ripartire nonostante la minaccia Coronavirus resti ancora presente. Di questo ha parlato con soddisfazione Karl-Heinz Rummenigge, Amministratore Delegato del Bayern Monaco ed ex attaccante che ha vestito la maglia dell’Inter nel triennio 1984-1987: «Siamo felici di poter tornare a giocare teoricamente già dalla metà di maggio, in questo modo i verdetti potranno essere decisi sul campo e non a tavolino. Voglio ringraziare la Federazione e la Task Force Medica per l’ottimo protocollo organizzativo e medico. Faccio appello a tutti coloro che sono coinvolti a seguire scrupolosamente queste linee guida, che sono la base per poter riprendere a giocare in modo esemplare e disciplinato».