Graziani silura Skriniar: «Inter nata senza e non morirà senza. Tanti saluti!»

Graziani è stato interpellato sulla vicenda Skriniar, con il giocatore che lascerà probabilmente a zero l’Inter. L’ex giocatore gli dà già il benservito

TANTI SALUTI − In collegamento su Radio Sportiva, Ciccio Graziani silura così Skriniar: «Tre posti per la Champions League? Se li giocano cinque squadre. La cosa strana e buffa è che qui come si può arrivare secondi si può anche arrivare terzi. Campionato tutto da scoprire, arriva da secondi a quindi è un attimo. Skriniar? L’Inter dovrebbe cederlo già ora. Quando gli ho dato 3,5/4 già sono troppi. L’Inter sta perdendo tempo. L’errore era stato fatto a monte. Il Napoli ha perso Koulibaly, il miglior difensore centrale europeo e arrivato Kim è stata facendo meglio di lui. Tanti saluti a Skriniar, l’Inter è nata senza Skriniar e non morirà senza».