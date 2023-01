Skriniar, l’Inter ha fatto di tutto per convincerlo! Offerta PSG? Il club… − Sky

Skriniar ha deciso di non rinnovare con l’Inter per ascoltare le offerte di altri club. C’è ovviamente dietro il PSG. Si è parlato nelle ultime ore di un addio anticipato. Le ultime

LO SCENARIO − Luca Cilli aggiorna sulla vicenda a SS24: «Skriniar? Ci sono state delle proposte da parte dell’Inter. Ha fatto di tutto per convincere a prolungare, ma ha prevalso la volontà del giocatore. Dalla Francia si parla di un arrivo anticipato con una proposta da formulare, ma non risulta al club. In questo momento, l’Inter – anche consapevole del fatto che perderà il giocatore a zero – andrà avanti con lui. Skriniar è considerata una pedina fondamentale per Inzaghi».