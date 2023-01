Zaniolo, offerta ufficiale del Bournemouth alla Roma! L’Inter è vigile − Sky

Offerta ufficiale del Bournemouth per Zaniolo. La Roma adesso sta ragionando con l’Inter che segue con attenzione la vicenda. Gli spettano una parte dei soldi

INTER ATTENTA − Il Bournemouth ha presentato una proposta molto importante alla Roma per Niccolò Zaniolo, molto vicina alla richieste del club capitolino. L’aggiornamento di Angelo Mangiante da Trigoria per Sky Sport 24: «Offerta ufficiale alla Roma e molto vicina alle cifre richieste dal club: 30 milioni più bonus più il 10% sulla futura rivendita. Siamo vicini ai 35 con tutti i bonus, una via di mezzo ai 40 della Roma. Inoltre c’è anche l’obbligo di riscatto senza vincoli. Sicuramente una proposta migliore a quella del Milan, che era nettamente più bassa e con un obbligo legato alla qualificazione in Champions League dei rossoneri. Il Milan dovrebbe pareggiare l’offerta degli inglesi, ma al momento è difficile che la proprietà americana possa dare il là al rilancio». Se la Roma dovesse accettare l’offerta del Bournemouth, l’Inter incasserebbe il 15% della cifra: ovvero sui 5,25 milioni.