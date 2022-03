Graziani: «Scudetto, spero vincano Napoli o Milan. Dybala a 0, perché?»

Ciccio Graziani sulle frequenze di Radio Sportiva nel corso di Microfono Aperto, ha detto la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A, e la possibile cessione di Paulo Dybala che interessa anche all’Inter.

LOTTA SCUDETTO – Ciccio Graziani per la lotta scudetto per questa stagione dice di preferire due squadre, ma non l’Inter: «Lotta scudetto? Qui in Italia c’è grandissima considerazione per il Milan, anche se penso che fino all’ultima giornata le prime tre se la giocheranno fino all’ultimo. Mi piacerebbe che lo vincesse il Napoli, perché sarebbe bellissimo premiare quella parte del sud e vincere lo scudetto potrebbe cambiare tante cose. Fino all’ultimo se lo giocheranno Inter e Milan, e a quel punto tra le due preferirei i rossoneri».

CESSIONE DYBALA – Ciccio Graziani conclude parlando della possibile di cessione di Paulo Dybala, che interessa anche all’Inter: «Io non capisco perché non rinnovare il contratto a Paulo Dybala, sotto il punto di vista economico a me sembra un’operazione sbagliatissima. Come fai a non rinnovargli il contratto? Puoi anche decidere di venderlo e ricavarci qualcosa, ma che motivo c’è di perderlo a zero? Pensa se Dybala poi va all’Inter, al Milan o al Barcellona e tu lo perdo senza guadagnarci nulla».