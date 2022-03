Inter, da Liverpool due lezioni importanti da portare a Torino (e non solo)

La gara che ha visto l’Inter trionfare martedì ad Anfield contro il Liverpool porta due lezioni per i nerazzurri. La prima è la consapevolezza di potersela giocare anche ai massimi livelli, indipendentemente dall’avversario. La seconda è la rabbia, che deve però essere trasformata in carica e non in delusione.

DOPPIA LEZIONE – Sicuramente la curiosità maggiore che gravita attorno a Torino-Inter sono gli strascichi che per i nerazzurri avrà la partita vinta – ma con eliminazione – a Liverpool. Proprio qui la squadra di Simone Inzaghi dovrà saper fare tesoro di due lezioni importanti che la gara di Anfield ha lasciato. La prima è la consapevolezza di avere i mezzi per giocarsela con tutti, in qualsiasi condizione. Tener testa ai Reds, nel loro fortino (era esattamente un anno che Anfield non vedeva una sconfitta per i padroni di casa), giocando in dieci contro undici per venti minuti, non è impresa da tutti. La seconda lezione, invece, è la rabbia. Giusta e giustificata. Perché la gioia di una vittoria non deve togliere dalla mente l’eliminazione che ancora brucia.

CARICA PER LO SPRINT – Adesso l’Inter dovrà portare questa consapevolezza e questa rabbia già a Torino, ma non solo. Il campionato e la Coppa Italia, i due obiettivi rimasti, entrano nel vivo. Serve quindi trasformare l’amarezza dell’eliminazione in carburante per lo sprint finale di questa stagione. Differentemente dal post derby di ritorno contro il Milan che, per stessa ammissione del tecnico Simone Inzaghi, ha lasciato delle ferite. Ferite che sembrano essersi rimarginate dopo le ultime uscite.