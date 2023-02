Graziani: «Inzaghi all’Inter soffre l’ambiente, credo si aspettassero di più»

Ciccio Graziani, ospite di “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha detto la sua sul lavoro di Simone Inzaghi all’Inter. Il tecnico, a detta sua, non ha convinto a pieno la dirigenza

SOFFERENZA − Ciccio Graziani ha espresso una sua opinione sull’operato di Simone Inzaghi all’Inter: «Inzaghi ha già fatto delle gran belle esperienze a livello professionale. Con la Lazio ha avuto un rapporto molto bello. Ha vinto già qualcosa e quindi l’esperienza non gli manca. Ho l’impressione che all’Inter soffra un po’ l’ambiente e alcuni giocatori. Lui è un bravissimo allenatore ma secondo me questa squadra in mano a Conte avrebbe qualche punto in più. Conte è bravo a lavorare sulla psiche dei calciatori. Lui invece fa un più fatica a incidere su questo aspetto. Però la sua carriera parla per lui. È un allenatore capace e vincente, ma penso che all’Inter si aspettassero qualcosa in più».