Inter-Milan, Inzaghi ragiona sulla catena di destra: in 3 per due posti − Sky

Si avvicina Inter-Milan, mancano ormai solo due giorni. Simone Inzaghi ragiona sull’undici da schierare dal 1′. Piccolo dubbio per quanto riguarda la catena di destra

DUBBIO − È già anti-vigilia di Inter-Milan, il terzo e ultimo Derby stagionale. Secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport, Inzaghi prepara la formazione da mandare in campo a San Siro con un piccolo dubbio sull’out di destra. Sono tre giocatori in lotta per due posti: Milan Skriniar, Matteo Darmian e Denzel Dumfries. Inzaghi dovrà scegliere se rimettere in campo lo slovacco a completare il terzetto difensivo oppure affidarsi nuovamente a Darmian. Se il tecnico optasse per il primo caso, allora ci sarebbe soltanto il ballottaggio per il ruolo di laterale destro tra Darmian e Dumfries. Nel caso in cui, invece, Darmian fosse confermato braccetto di destra allora Skriniar si accomoderebbe in panchina con Dumfries in corsia.