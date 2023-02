Barzaghi: «Dimarco sente Inter-Milan in maniera particolare! In Europa…»

Dimarco, protagonista nel Derby di Supercoppa, vorrà esserlo anche domenica. L’Inter lo spera, bel duello con il capitano del Milan Calabria

INTERISTA − Matteo Barzaghi parla del ragazzo del vivaio, uno che sente tantissimo il Derby col Milan: «Dimarco? Sente la partita in maniera particolare, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter facendo tutta la trafila. È la sua stagione. Dopo tanti anni, è riusciti a postare il suo navigatore su Milano. Giocatore importante che ha segnato in Supercoppa Italiana. Dimarco sta cercando di valorizzarsi anche a livello internazionale. Tra i terzini, Theo Hernandez è settimo in Europa per dribbling in Europa, l’interista è undicesimo».