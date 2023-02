Braida: «Milan, spenta la luce improvvisamente. Spero vinca contro l’Inter»

In occasione di Inter-Milan, Derby di Milano, ha parlato Braida. Da ex dirigente rossonero e tifoso milanista si augura una vittoria della squadra di Stefano Pioli

EX DI PRESTIGIO − In collegamento su Tutti Convocati, trasmissione di Radio 24, ha parlato l’attuale dirigente della Cremonese Ariedo Braida. Il suo parere sul Derby Inter-Milan da ex storico della dirigenza rossonera: «Il Milan stava facendo bene e all’improvviso si è spenta la luce. I momenti negativi ci sono sempre, ma la squadra mi ha sorpreso negativamente nelle ultime partite. Dava segnali di poter lottare per vincere lo Scudetto o comunque essere lì. Adesso è lontano con il distacco dal Napoli incolmabile. Deve guardarsi dietro. Ha le risorse per potersi riprendere. Mi auguro che vinca contro l’Inter. Dobbiamo fare in modo che l’Inter non faccia gol».