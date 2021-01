Graziani: Â«Inter? Tutte con alti e bassi, voglio dire una cosa a ConteÂ»

Graziani: «Inter? Tutte con alti e bassi, voglio dire una cosa a Conte»

Francesco Graziani

Ciccio Graziani, ospite negli studi di “Sport Mediaset XXL”, ha parlato dell’Inter che ieri non è andata oltre il pareggio contro l’Udinese e delle tensioni arbitrali avute nel finale tra Maresca e Antonio Conte

PAREGGIO E CONSIGLI – Graziani parla della prestazione di ieri ed espone un parere sulle polemiche arbitrali: «Un pochino tutte hanno alti e bassi e ieri l’Inter è andata a sbattere contro una squadra che ha giocato difendendosi, ma se avesse giocato in maniera diversa avrebbe straperso, ognuno ha le sue strategie. Voglio dire una cosa a Conte, se non sei d’accordo con l’arbitro non puoi farti giustizia da solo. Anche se pensi che abbia sbagliato e ci può stare. Se ti ha dato 4 minuti di recupero non puoi imporne altri. Bisogna tenere conto che chi sta dentro al campo ha delle responsabilità e meno male che non c’è il pubblico e non c’è possibilità di estremizzare gli animi. Allenatori e dirigenti dovrebbero stare al loro posto, se l’arbitro sbaglia fa parte del gioco. Quando succedono queste cose bisogna mantenere calma e avere rispetto per chi potrebbe avere sbagliato».