Inter Women-Fiorentina 2-3: nerazzurre ribaltate e sconfitte

Condividi questo articolo

Attilio Sorbi Inter Women

Gol, spettacolo e ribaltamenti di fronte in Inter Women-Fiorentina, prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A femminile, ma il risultato finale non sorride alla squadra di Attilio Sorbi che finisce sconfitta per 3-2

Il girone di ritorno del campionato di Serie A femminile inizia con una partita spettacolare tra Inter Women e Fiorentina con le nerazzurre di Attilio Sorbi che, esattamente come contro la Juventus, cadono sconfitte nonostante abbiano disputato una buona prova. Il primo tempo si è era chiuso sul punteggio di 1-1, al vantaggio lampo dell’Inter realizzato da Gloria Marinelli dopo appena un minuto, era seguito il pareggio delle ospiti realizzato da Greta Adami al 26′. La partita si accende nella ripresa con Daniela Sabatino che porta in vantaggio la Fiorentina al 64′. Al 78′ il pareggio nerazzurro di Stefania Tarenzi che fa sperare in un controribaltone, ma all’84’ arriva la doccia fredda della rete di Tessel Middag per il definitivo 3-2 a favore della Fiorentina.

INTER WOMEN: 21 Marchitelli; 13 Merlo, 23 Auvinen, 14 Kathellen, 6 Bartonova; 19 Alborghetti, 20 Simonetti (22 Catelli), 18 Pandini (8 Brustia); 7 Marinelli, 27 Tarenzi, 29 Mauro (16 Moller).

A disposizione: 1 Aprile; 8 Brustia, 9 Baresi, 16 Moller, 17 Debever, 22 Catelli, 24 Pavan, 30 Vergani, 93 Rincon.

Allenatore: A. Sorbi

FIORENTINA WOMEN’S: 71 Schroffenegger; 5 Tortelli, 7 Adami, 9 Sabatino, 11 Vigilucci, 14 Middag, 16 Quinn, 19 Kim, 22 Baldi (17 Monnecchi), 25 Thogersen, 30 Zanoli (2 Cordia).

A disposizione: 1 Ohrstrom; 2 Cordia, 17 Monnecchi, 24 Tinti, 26 Clelland, 27 Pastifieri, 28 Santini, 31 Bartolini, 35 Mani.

Allenatore: A. Cincotta

RETI: 1′ Marinelli (I), 26′ Adami (F), 64′ Sabatino (F), 78′ Tarenzi (I), 84′ Middag (F)