Biasin: Â«Inter specchiata nella gara con la Juventus, occasione persaÂ»

Biasin: «Inter specchiata nella gara con la Juventus, occasione persa»

Fabrizio Biasin

Fabrizio Biasin, giornalista di nota fede nerazzurra, spiega cosa è mancato ieri all’Inter per approfittare della caduta del Milan agganciando il primo posto in classifica

INTER SOTTO RITMO – Biasin parte da una considerazione su Eriksen e poi spiega cosa è mancato ieri all’Inter: «Io soffro volentieri per Eriksen e continuo ad essere sicuro che riuscirà a sbocciare, magari a partire da martedì dove penso troverà una maglia da titolare e avrà la sua ennesima occasione. E’ un giocatore con talmente tantra qualità che non può non esplodere. Ieri l’Inter ha perso una grande occasione, ha giocato sotto ritmo, si è un po’ specchiata nella bellissima prestazione contro la Juventus e non ha fatto un salto di qualità mentale che è indispensabile per vincere lo scudetto. 41 punti al giro di boa sono un buon bottino e ora bisogna riuscire a fare quel salto. Ieri l’Inter è apparsa poca cosa, l’Udinese si è difesa bene ma non ha rischiato tantissimo e questa cosa sono sicuro che Conte non l’ha digerita molto».