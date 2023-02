Graziani: «Inter, Skriniar non sposta gli equilibri. Giusto accettare il PSG»

Ciccio Graziani, ospite della trasmissione “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha espresso un suo parere su Skriniar e sulla sua scelta di andare al PSG

SCELTA LEGITTIMA − Ciccio Graziani detto la sua su Milan Skriniar e la sua scelta di andare al PSG. Le sue parole: «Io mi lego a una società per quattro anni. Quando si arriva in fondo se poi vogliamo incontraci nuovamente allora bene, altrimenti ognuno va per la propria strada. Chiaramente ora per l’Inter è un danno economico. Tra l’altro emerge la volontà di un giocatore che vuole andare a confrontarsi con usa squadra molto più competitiva a livello europeo. Quindi non c’è soltanto l’aspetto economico. Io ripeto, per quanto lui mi sia sempre piaciuto, non lo ritengo un calciatore in grado di spostare gli equilibri. Comunque detto questo, il PSG gli offre una cifra incredibile sia come ingaggio sia di quella che io chiamo “buona entrata”. Per questo dico che secondo me ha fatto bene. Skriniar è nella regola, così come lo è la società».