Galante: «Skriniar? Professionista esemplare. Lukaku vuole recuperare»

Fabio Galante commenta a Radio Sportiva la situazione di due giocatori nerazzurri, ovvero Milan Skriniar e Romelu Lukaku.

SKRINIAR UN PROFESSIONISTA – Ecco il commento di Fabio Galante riguardo a Milan Skriniar. L’ex nerazzurro sostiene che lo slovacco, nonostante il suo addio certo a fine stagione, onorerà la maglia dell’Inter fino all’ultimo giorno: «Dispiace sempre quando vengono fuori questi argomenti. È chiaro che dispiace per i tifosi, si erano affezionati alla bravura di questo calciatore. Mi ricorda i difensori di una volta: uno bravo negli 1 vs 1, forte fisicamente. Il ragazzo è veramente professionale, ve lo dico perché lo conosco. Quando verrà chiamato in causa darà tutto per l’Inter, anche per lasciare un bel ricordo. Dovremo abituarci a questi tipi di passaggi. È andata così, ma la professionalità e la bravura di Skriniar non si discutono».

LUKAKU GENEROSISSIMO – Galante ha parlato anche di Lukaku, evidenziando come il belga stia lavorando sodo per tornare al top: «Non è ancora il Lukaku dell’era Conte. È un ragazzo che ce la sta mettendo tutta per recuperare, come dimostra anche l’ultima partita. Sono quei giocatori che nello spogliatoio sono ben voluti. È un ragazzo generosissimo. Come tutti gli attaccanti ci vuole anche fortuna nel fare un gol che ti sblocchi mentalmente. Io un Lukaku in squadra lo vorrei sempre, anche se non è al 100%».